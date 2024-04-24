Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksel Saygı isimli vatandaşa ait 02 ACK 0244 plakalı motosiklet, akşam saatlerinde Karadağ Ormanlık alan yakınlarında park halindeyken kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Yüksel Saygı, polis ekiplerine haber verdi. Konuyla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri, motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN