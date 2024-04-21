İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adıyaman'da protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanlığı öncülüğünde Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı ve tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Filistinlilerin, yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını söyledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sıradan bir toprak parçası olmadığını dile getiren Tekin, "Kardeşlerim, biliniz ki insandan ziyade insanlığı yitirmek çok daha büyük bir ziyandır. Bu, telafisi mümkün olmayan bir hüsrandır. Bir tarafta sayılara döktüğümüz binlerce masum insan hayatını kaybederken diğer taraftan bütün beşeriyetin özü olan insanlık cevherini yitirmek üzereyiz. Unutmayalım ki bugün bu katliamı önlemek için bizleri insan kılan vicdanlarımızı harekete geçirmezsek kendi elimizle insanlığımızı bitirmiş olacağız." dedi.

Gazze'deki savaşın, sadece bir dinin mensuplarına yönelik olmadığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Ey İslam ümmeti, unutmamak gerekir ki ümmetin her ferdinin Allah'a karşı başkasına asla yüklemeyeceği bir sorumluluğu vardır. Bilesiniz ki bütün kınama ve sorumluluğu başkalarına yüklemek bizi kurtarmaz. Zamanımızı ihanetlere sızlanarak, hainlere lanet okuyarak geçirmek bize yakışmaz. Ey Müslümanlar, hakkı gören gözlerimizi yeniden bulalım, ilahi çağrıyı işiten kulaklarımızı yeniden hissedelim. Rabb'imize söz verdiğimiz şehadet getiren o dilimizi yeniden bulalım."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.