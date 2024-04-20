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Adıyaman'da Jandarma Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

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Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 213 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında İ.B. isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 213 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Adıyaman Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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