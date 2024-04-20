Adıyaman'da Jandarma Tarafından Uyuşturucu Operasyonu
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 213 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında İ.B. isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 213 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN