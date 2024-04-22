Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Gözaltına Alındı
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında, şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 19.34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar göz altına alındı.
Adıyaman'da polis ekiplerinin şüpheli şahıslar üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı saha çalışmasında şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı. Polis ekipleri H.D., İ.H.K ve S.O. isimli şahıslardan 19.34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şahıslar, polis ekipleri tarafından göz altına alındı. - ADIYAMAN