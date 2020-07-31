Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
31.07.2020 07:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:55
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani camisine gelen vatandaşlar saf tuttu.
İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş tarafından kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim yerlerine geçti.
Kaynak: AA