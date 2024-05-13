Bayram ikramiyesi erken yatar mı? #128015 2024 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihi hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. 2024 yılı için belirlenen bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman emeklilerin hesaplarına yatacağı konusunda detaylar haberimizde. Bayram ikramiyesi erken yatar mı? 2024 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ ERKEN YATAR MI?

Kurban Bayramı ikramiyesi henüz açıklanmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri bayramdan hemen önce hesaplara geçmişti. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.