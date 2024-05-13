Diyanet kurbanlık bağış 2024 fiyatları ne kadar oldu?

2024 Kurban Bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi. Kurban kesim bedelleri, etin kilogram fiyatı üzerinden belirlenir ve ülkenin ekonomik koşullarıyla da ilişkilendirilir. Bu yüzden, fiyatlarda birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Son rakamlardan haberdar olmak için 2024 kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışında ne kadar sorusuna yanıt aranmalıdır.

2024 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?

2024 yılı kurban kesim bedeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Vekaletle kurban kesim bedeli, yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirlendi. Bu yıl Kurban Bayramı, 16 Haziran 2024 Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecek. Toplamda 4 gün sürecek bayram boyunca kurbanlık kesimleri gerçekleştirilecek. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlamaktadır. Hanefîler'e göre ise bayramın 3. günü akşamına kadar devam etmektedir. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir.

2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2024 yılında kurbanlık fiyatları, artmaya devam eden fiyatlar nedeniyle geçen yıla göre bir hayli artış gösterdi. Büyükbaş kurbanlık canlı kilogram fiyatı, 280 ila 340 TL arasında olacakken, küçükbaş kurbanlık fiyatı 250 ila 300 TL arasında değişiyor. Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında seyredecek. Ayrıca, vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirlendi.