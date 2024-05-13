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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak?

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Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihi hakkında bilgiler açıklandı. 2024 yılı için belirlenen bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman emeklilerin hesaplarına yatacağı konusunda detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı, her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır.Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran'da kutlanacak. Vatandaşlar, bayram öncesi bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramı ikramiyesi henüz açıklanmadı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri bayramdan hemen önce hesaplara geçmişti. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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