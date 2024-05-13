Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı, her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır.Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran'da kutlanacak. Vatandaşlar, bayram öncesi bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramı ikramiyesi henüz açıklanmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri bayramdan hemen önce hesaplara geçmişti. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.