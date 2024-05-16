İHH, Kurban Bayramı'nda 3 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda Türkiye dahil 60 ülkede 3 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yurt içi ve yurt dışında kurban bedelini 6 bin 700 lira olarak belirleyen İhh, "Kurban kardeşliğe çağrı" sloganıyla yürüteceği kampanyayla, 3 milyon kişiye pay dağıtımı yapmayı hedefliyor.

Kurbanları için İHH'ya vekalet verenler, çalışma yapılacak ülkeler arasından seçim yapabilecek. İHH, yurt içinde ve dışında 75 bin çocuğa bayramlık ulaştırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bağışçılar, 900 lira karşılığında bir çocuğun bayramlık elbise ihtiyacını karşılayabiliyor. Vakıf ayrıca, Kurban Bayramı'nda Hakkari, Şırnak, Iğdır ve Tunceli'de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik "Kardeşlik Köprüsü" sloganıyla şenlik programları düzenleyecek.

Uzun yıllardır Filistin ve Gazze'ye yönelik kurban çalışmaları yürüten İHH, bu sene Gazze'deki çalışmalarına daha çok ağırlık verecek.

Vakıf, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sebebiyle farklı ülkelerde keseceği kurbanları, paylar halinde konservelenmiş ve dondurulmuş şekilde Gazze'ye ulaştıracak.