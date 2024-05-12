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Kars'tan Kurban Bayramı öncesi sağlık kontrolleri

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Kars'ta yapılan titiz sağlık kontrollerinin ardından kurbanlıkların sevkiyatına izin veriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde aşıları tam ve sağlıklı olan hayvanlar diğer illere sevk ediliyor.

Türkiye'nin hayvancılıkta önde gelen merkezlerinden Kars'tan Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesindeki besi çiftliklerine kurbanlıkların sevkine, titizlikle yapılan sağlık kontrollerinin ardından izin veriliyor.

Kars Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan kontrol merkezinde, besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teker teker inceleniyor.

Aşısı tam ve sağlıklı olan, gerekli diğer şartları taşıyan kurbanlıkların sevkiyatına izin veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın 600 binin üzerinde büyükbaş, bir o kadar da küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk 4 il arasında yer aldığını söyledi.

Kentte hayvancılığın meraya dayalı yapıldığını belirten Aydın, yetiştiricilerin sürülerini nisan, mayıs döneminde meralara çıkarmaya başladığını ifade ederek, "Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen hayvanların et kalitesi ve bunlardan elde edilen sütten yapılan Kars kaşarı, peynir, tereyağının lezzeti daha farklı oluyor." dedi.

Aydın, 120 veteriner hekim ve sağlık teknikleriyle merkez, köy, mahalle ve mezralardaki hayvanların aşılarının ve sağlık kontrollerinin yapıldığını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla her yıl normalde 2 defa yapılan şap aşılama programını bu sene 3'e çıkarttıklarını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Ocak ayının sonu, nisan ortasına kadar yani hayvanlar meraya çıkmadan olası bulaşıcı hastalıklarının önüne geçebilmesi amacıyla şap aşılamasını bitirdik. İlimiz genelinde yetiştirilen tüm hayvanların sağlığını olası bulaşıcı hastalıklara karşı korumak için aşı faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu amaçla yıl içinde 1,5 milyon civarında şap aşılaması, 600 bin doz civarında da LSD dediğimiz büyükbaşlarda aşıyı yapacağız. Bunun yanında şarbon ve brusella, zoonotik hastalıkların da önüne geçmek amacıyla bunlara yönelik aşılamaları yapıyoruz."

"Sağlıksız kurbanlara Kars'tan kesinlikle geçit yok"

Kars'tan diğer illere giden tüm hayvanların tek tek incelendiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Diğer illerde Kars hayvanı tercih ediliyor. Bunların diğer illere giderken hayvan hareketleriyle birlikte bulaşıcı hastalıkların yayılmaması amacıyla da tüm arkadaşlarımız titizlikle hayvan kontrollerini yapıyor. Tek tek kontrolleri, aşıların tam olup olmadığı hususları incelendikten sonra sağlıklı olan hayvanların veteriner sağlık raporu alarak diğer illere nakilleri gerçekleşiyor. Sağlıksız kurbanlara Kars'tan kesinlikle geçit yok. Biz buradan tamamen sağlık koşullarını taşıyan, aşıları tam, gerek hayvanlar arasındaki bulaşıcı hastalıklar yönünden gerekse zoonotik diğer hastalıklar yönünden her türlü kontrolleri yaptıktan sonra diğer illere önümüzdeki süreçte kurbanlık hayvanları sevk edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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