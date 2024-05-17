Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi hakkındaki detaylar gündeme geliyor. Emeklilere ne kadar ikramiye verilecek ve bu ikramiye ne zaman banka hesaplarına yatırılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak?
Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak?