Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BANKA HESAPLARINA YATACAK?

Emekli ikramiyesi için Sosyal Güvenlik Kurumu veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

EMKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl bayram ikramiyesi 3 bin TL ödenecek.