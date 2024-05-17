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Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

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İslam'da ibadet niyetiyle Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kurbanlık hayvanı kesmek emredilmiştir. Bu, Allah yolunda gösterilen bir fedakârlık ve O'nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. Kurban kesen Müslüman, kendini Cehennemden azat etmiş olur. Kurban kesmek mal ile yapılan bir ibadettir ve vacibdir. Peki kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Dini açıdan bakıldığında, kişinin gücü yettiğinde kurban kesmenin daha çok sevap kazandıracağı ve borçlanmadan kesmenin tercih edilmesi gerektiği öğretilir. Dolayısıyla, kişinin mali durumunu göz önünde bulundurarak, eğer borçlanmak gerekliyse, borcun ödenebilir bir seviyede olması ve ailenin diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olması önemlidir. İşte kredi kartıyla ve taksit ile kurban kesilir mi sorusunun yanıtı…

BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Diyanet'in dini kaynaklara dayanarak yaptığı açıklamaya göre, kurban kesme ibadeti belirli şartlara bağlı olarak yerine getirilir. Kurban ibadeti için kişinin mali durumu, akıl sağlığı ve ergenlik gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Borçla kurban kesmek, dinen izin verilen bir uygulamadır, ancak faizli borç almak gibi haram yöntemlerle bu ibadeti yerine getirmek doğru değildir. Dolayısıyla, kurban kesme niyetinde olan bir kişi, borçlanırken helal ve faizsiz yöntemleri tercih etmelidir. Dinin hükümlerine uygun davranmak ve günaha girmemek önemlidir.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesmekle mükellef olan bir kişi, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek önemlidir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir. Allah'a yakınlaşma niyetiyle yerine getirilen kurban ibadeti, kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesiyle gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yoluyla olabileceği gibi satın alma yoluyla da gerçekleşebilir. Taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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