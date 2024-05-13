Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı?

Kurban kesimi sonucunda elde edilen et, aile içinde ve komşular arasında paylaşılır. Bayram ziyaretlerinde ise misafirlerin ağırlanması için genellikle kavurma yapılır. Kavurma, etin hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Büyük parçalar halindeki etler, kavrulduğunda kolayca pişer ve servis edilir. Kendine özgü lezzeti ve kokusu, insanları bu yemeği tercih etmeye yönlendirir. Özellikle bayram atmosferinde, kavurmanın pişirilmesi ve kokusu, birlikte vakit geçirilen özel anlara ayrı bir keyif katar. Pekikavurma yaparken nelere dikkat edilmeli?

TENCEREDE ET KAVURMA NASIL YAPILIR?

Tencerede et kavurma yapmak oldukça basit ve lezzetli bir tariftir. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı doğranmış dana eti

1 adet küçük boy kuru soğan

2 küçük diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

Orta boy bir tencereyi ocak üzerine alın ve iyice ısıtın.

Isınan tencerenin içine yarım kilo kuşbaşı doğranmış eti koyun.

Yüksek ateş üzerinde etlerin rengi değişip, suyunu salana kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Suyunu salan etlerin üzerine 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı dökün ve 2-3 kere karıştırın.

Ardından 1 adet küçük boy kuru soğanı dörde bölüp ekleyin ve 2 küçük diş sarımsak koyun.

Son olarak etlerin üzerine yarım çay bardağı kadar sıcak su dökün ve karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateş üzerinde etleri suyunu çekip yumuşayana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Etler suyunu çekip iyice yumuşadıktan sonra üzerine damak tadınıza göre tuz ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız et kavurmayı servis tabağına koyun, üzerine biraz kekik serpiştirin ve sıcak olarak servis edin.

Yanına Ne Gider?

Et kavurmanın yanına pirinç, bulgur veya arpa şehriye pilavı yapabilirsiniz.

Aynı zamanda fırında patates veya patates püresi de iyi bir tercih olabilir.

Cacık ve çoban salatası gibi yardımcı yemekler de et kavurma ile birlikte uyumlu olur.

KURBAN KAVURMASI NASIL YUMUŞAK OLUR?

Kurban kavurmasını yumuşak ve lezzetli yapmak için bazı püf noktaları vardır. İşte beş önemli öneri: