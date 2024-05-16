Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye erken yatar mı? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024!

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 gündeme geliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi erken yatar mı ve ikramiye ödeme tarihleri ne zaman olduğu araştırılıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, yılda iki kez bayram ikramiyesi alma hakkına sahiptir. Emekli maaşı alanlar emekli bayram ikramiyesi ödemesi için tarih beklemeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi erken yatar mı?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ MAAŞ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bayramın hemen öncesinde hesaplara yatırılmıştır. Ancak, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeme tarihlerine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi, 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günleri 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara ise 4 Nisan'da ikramiyeler yatırılmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ERKEN YATACAK MI?

Kurban Bayramı arefesi 2024 yılında 15 Haziran gününe denk geliyor ve bayram ise 16-19 tarihleri arasında kutlanacak.

Bu durumda, emekli bayram ikramiyelerinin ödemelerinin de 15 Haziran'dan önce gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tahminlere göre, ikramiyelerin 3-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyeleri, son artışlarla birlikte 3 bin TL seviyesine yükseltilmiştir. Ramazan Bayramı'nda hesaplara 3 bin TL yatırıldı. İkramiye ödemelerinden dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş aylığı alanlar faydalanıyor.

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