Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemi

ŞARKICI Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Eskişehirli bir unlu mamulleri toptancısını 100 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede 3 yıldan 10 yıla kadar hapisleri istendi.

ESKİŞEHİR (DHA) - ŞARKICI Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Eskişehirli bir unlu mamulleri toptancısını 100 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede 3 yıldan 10 yıla kadar hapisleri istendi. Soyman ve Öztürk, iddianamedeki ifadelerinde, tesis şirketiyle reklam yüzü olarak anlaştıklarını herhangi bir ticari ilişkilerinin bulunmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, 2016 yılında Eskişehir'e 50 kilometre mesafedeki Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 'Safiye Soyman Dinlenme Tesisi' adıyla bir işletme açtı. Ancak işleri yolunda gitmeyen çift, bir süre sonra tesisi kapattı. Tesis için Eskişehirli bir unlu mamuller toptancısından yaklaşık 100 bin liralık ürün alındığı ve parasının ödenmediği iddia edildi. Unlu mamulleri toptancısı, alacaklarını tahsil edemediğini ve dolandırıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturma kapsamında Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün yanı sıra şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat hakkında 'tacir veya şirket yöneticiliği ile kooperatif yöneticilerini dolandırıcılığı' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün de savunmalarının alınması için 31 Mayıs'a erteledi.