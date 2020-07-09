Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı (2) İŞÇİLER 45 DAKİKADA ÇIKARILDIKütahya'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesindeki drenaj kanalı için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler, Yusuf Aksakal(18) ile Irak uyruklu Hamid Jasim Hamadi(53) AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince 45...

İŞÇİLER 45 DAKİKADA ÇIKARILDI

Kütahya'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesindeki drenaj kanalı için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler, Yusuf Aksakal(18) ile Irak uyruklu Hamid Jasim Hamadi(53) AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince 45 dakikalık çalışmayla kurtarıldı. Yaralı işçiler ambulansla Sağlık Bilim Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Göçüğün okul bahçesinde iş makinesinin kazı yaptığı sırada meydana geldiği ve kanal içerisinde olan işçilerin de toprak altında kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA