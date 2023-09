Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Adnan Menderes Çalıştayı düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes ve bakanları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun siyasi politikaları çalıştayda ele alındı.

ADÜ Rektörü Prof.Dr.Bülent Kent'in ev sahipliğinde düzenlenen Adnan Menderes Çalıştayı'na AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, il protokol üyeleri, siyasi partilerin il başkanları, davetliler ve rektör yardımcıları ile birlikte ADÜ'de bulunan dekanlar ve akademisyenler katıldı. Adnan Menderes üzerine yazılmış kitapları ve fotoğraf sergisinin açılışının ardından serginin gezilmesi ile başlayan çalıştayda Merhum Adnan Menderes ve merhum bakanları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun siyasi politikaları ele alındı.

Adnan Menderes anısına hazırlanan kısa film gösterilerinin ardından çalıştayın açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof.Dr.Bülent Kent, merhum Başvekil Menderes'i minnetle yad ettiklerini ifade ederek: "Üniversite olarak adını gururla taşıdığımız Adnan Menderes, Türklüğün ölüm-kalım savaşı Milli Mücadele'ye iştirak etmiş genç bir milistir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığın kazanılması, cumhuriyetin ilanı sonrasında genç bir siyasetçi olarak ülkesine ve milletine hizmetini sürdürmüştür. Atatürk ve İnönü dönemlerinde ciddi bir farkındalıkla öne çıkmış 14 Mayıs 1950 tarihindeki genel seçimlerle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına seçilmiş, 1954 genel, 1957 erken genel seçimlerde elde ettiği başarıyla on yıl aralıksız hükümet başkanlığı görevini sürdürmüştür. 1950'li yılların başbakanının demokrasilerde kabul edilemeyecek şekilde 17 Eylül 1961 günü aramızdan ayrılmasının 62. Yılı vesilesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde üç oturumlu ve on farklı disiplinli Adnan Menderes Çalıştayı ile onun hatırasını anmak kadar bundan sonrasının yol haritası belirlenecektir: Merhum Menderes, Türk toplumuna gerçek demokrasiye gidecek yolu göstermiş, geniş kitlelere bunun heyecanını aktarmıştır. Halka iktidarı belirleme, etkileme, yönlendirebilme yetkisini yansıtmıştır. Türkiye, o vakte kadar görülmeyen önemli bir ekonomik gelişim yaşamıştır. Şeker ve çimento üretimi on yılda takriben beşer kat artmıştır. Kullanılan traktör sayısı on iki kat artmıştır. İlkokul sayısı seksen kat, lise sayısı iki kat artmıştır. Birçok alanda benzer rakamları sıralamak mümkündür. Aynı şekilde İmam Hatip Okulları, Yüksek İslam Enstitüleri, Amerikan modelinden hareketle Atatürk Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Adnan Menderes Çalıştayı, Türkiye'de on yıl kesintisiz başbakanlık yapan ilk siyasetçiyi ve sürecini eğitim, iktisat, tıp, iletişim, turizm, musiki, zirai bilimler, Türk Dünyası, marka değer, uluslararası ilişkiler açısından müşterek bir sonuç raporunda toparlama gayreti ortaya koyacaktır. Çalıştayımızı katkı sağlayan akademisyenlerimize, öğretmenlerimize, gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN