Aydın'da Adnan Menderes Stadyumu için 2 proje sunuldu

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu'nun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı için harekete geçilirken, yeni stadyum için hazırlanan 2 proje de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunuldu.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu sezon hizmet dışı bırakılırken, stadyumun akıbetiyle ilgili de düğmeye basıldı. Bu yıl sezon başından bu yana müsabakalara kapatılan stadyumun, yıkım işi için ihalesi gerçekleştirilirken, yapılacak yeni stadyumun yeri de merak konusu olmaya başladı. Yeni stadyumun mevcut yerine ve belirlenecek başka bir alana yapılması için 2 ayrı proje hazırlandı. Tamamlanan 2 ayrı projenin ise onay için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunulduğu öğrenildi. - AYDIN