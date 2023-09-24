Adnan Menderes Çalıştayı'nda merhum başvekilin naif kişiliği tartışıldı

Adnan Menderes Çalıştayı'nda Afyonkarahisarlı Araştırmacı Yazar Sevilay Demirpençe, merhum başvekilin naif kişiliğiyle ilgili önemli bilgiler aktardı. Çalıştayda, Adnan Menderes'in naif kişiliği üzerine yapılan edebiyat ve dil bilimi değerlendirmeleri takdir gördü.

Adnan Menderes Çalıştayı heyetinde yer alan Afyonkarahisarlı Araştırmacı Yazar Sevilay Demirpençe, merhum başvekilin naif kişiliğiyle ilgili önemli bilgiler aktardı.

Türkiye'de ilk defa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 16 bilim insanının katılımıyla Adnan Menderes Çalıştayı gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan başkanlığındaki Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu Oturumunda 'Adnan Menderes'in Naif Kişiliği' üzerinde edebiyat ve dil bilimi değerlendirmelerinde bulundu. Değerlendirmeleri diğer araştırmacılar ile dinleyiciler tarafından takdir gördü. Sunum sonrasında hazırlanan Adnan Menderes Çalıştayı sonuç raporunun hazırlanması aşamalarında diğer akademisyen ve araştırmacılarla birlikte görev alarak çalışmanın tamamlanmasına katkıda bulundu. - AFYONKARAHİSAR