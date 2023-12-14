ADÜ'de 'Sizinle İftar, Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz' etkinliği düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 'Sizinle İftar, Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz' etkinliği düzenlendi.

Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, İslam Araştırmaları Topluluğu, Genç Düşünce Topluluğu, Genç KADEM Topluluğu, Üniversiteli Aktif Öğrenci Topluluğu, Kızılay Topluluğu, İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Genç Akademi Topluluğu'nun organize ettiği 'Sizinle İftar, Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz' programı kapsamında etkinlik düzenlendi. Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüs Botanik Bahçesi'nde gerçekleşen ve İsrail'in saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için düzenlenen programa, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Nuh Kılıç, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ramazan Haykıran, akademik ve idari personel, öğrenciler ve Adnan Menderes Camii İmam Hatibi Orhan Üresin katıldı.

Gazze'de vefat eden şehitler ve Filistin halkı için duaların edildiği program; namaz ve hatıra köşesi etkinliği ile son buldu. - AYDIN