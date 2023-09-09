Mustafakemalpaşa'da 31. Tatlıtop Şenlikleri Başladı

31. Tatlıtop Şenlikleri Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın hava atışıyla start verdi. "Sokak basketbolu, sporun en temel ve özgür ifadesidir" vurgusu yapan Başkan Kanar, "31. kez bu heyecana ortak olmaktan gururluyuz" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesinin 31 yıldır ev sahipliği yaptığı etkinlik ilçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı'nda her yaştan sporseverin katılımıyla rekor sayıya ulaştı. 31. Geleneksel Tatlıtop Basketbol Şenliğinde; Masterler 4 takım, Starlar 6 takım, Yıldız Erkekler 4 takım, Küçük Erkek 4 takım, Minik Erkek 8 takım, Midi Kızlar 4 takım, Minik Kızlar 6 takım, Küçük Kızlar 9 takım, Yıldız Kızlar 5 takım, Genç Kızlar 3 takım toplam 53 takım, 10 farklı kategoride Adnan Menderes Meydanı'nda 17 Eylül'e kadar ter dökecek.

Başkan Kanar, "31 yıldır bu kültüre ortak olmanın gururu içerisindeyiz. Sokak basketbolu sporun en temel ve özgür ifadesidir. Sokaklarda parklarda basketbolun ruhunu ve heyecanını barındırır. Çocukluğumuzun, gençliğimiz hatıralarını taşıyan bu şenlik sadece benim değil koca bir neslin heyecanla beklediği bir organizasyon. Sporun ve sanatın kenti Mustafakemalpaşa'da 33 yıldır atıl durumda olan gençlik merkezimize can verdik ve spor ve sanatı içerisinde barındıracak dev bir kompleks haline getirdik. Bu sayede binlerce öğrenci hem sanatla eğlenirken, spor kültürünü tüm derinlikleriyle öğrenecek. İlçemizden milli yüzlerce sporcu çıkarmak dileğiyle. Mustafakemalpaşa'nın markası olan Tatlıtop basketbol şenliklerinde ter dökecek tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - BURSA