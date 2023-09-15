Başkan Özcan, Menderes'i anma programlarına tüm vatandaşları davet etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı Merhum Adnan Menderes'in vefatının 62'nci yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenecek programlara tüm siyasileri ve hemşehrilerini davet etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı Merhum Adnan Menderes'in vefatının 62'nci yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenecek programlara tüm siyasileri ve hemşehrilerini davet etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevinde bulunan ayrıca aynı tarihlerde kurucuları arasında yer aldığı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı'nı yürüten ve 27 Mayıs askeri darbesinin ardından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen Adnan Menderes'i vefatının sene-i devriyesinde unutmadı.

Millet iradesinin önüne hiçbir gücün geçemeyeceğini söyleyen Başkan Özcan; "Memleketimizde yetişmiş, Başbakanlığı döneminde nice güzel işlere imza atmış, İstiklal Madalyası sahibi bir devlet adamı olmanın yanı sıra aynı zamanda iyi bir hukukçu olan merhum Adnan Menderes'i ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir" sözlerini kaydetti.

Menderes ve arkadaşlarının ölüm yıldönümünde Nazilli'de bir dizi program yapılacağını kaydeden Başkan Özcan; "Merhum Menderes ve arkadaşlarının aziz hatırasını yaşatmak ve ülkemizin geçmişten bugüne verdiği istiklal ve istikbal mücadelesini temsil etmek için bizler de 16 Eylül Cumartesi günü saat 08.30'da ilçemizde bulunan Adnan Menderes Parkı'na karanfil bırakacağız. Akabinde Koçarlı'da bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz programlara başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere tüm siyasileri, basın mensuplarımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı davet ediyor, ülkemizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bu uğurda canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Koçarlı'daki müze ziyaretinin ardından 16 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'de Nazilli Belediye Meydanı'nda 10 bin kişilik tavuklu pilav hayrı yapılacak. - AYDIN