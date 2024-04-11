Safranbolu'da makas atan otomobilin sürücüsü kameraya yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde meydana geldi. Safranbolu yönüne makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı. 3 şeritli yolda sol şeritten sağ şeride geçip ani bir manevra ile 2 otomobilin arasından çarpışmaktan son anda kurtularak geçen sürücü, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK