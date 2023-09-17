Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes'i lokma hayrıyla andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 62. yıl dönümünde kentin birçok noktasında lokma hayrı gerçekleştirdi. Başkan Özlem Çerçioğlu, Menderes'i saygı ve rahmetle anarak vatandaşlara teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 62. yıl dönümünde kentin birçok noktasında lokma hayrı gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i vefatının 62. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın yetiştirdiği önemli siyasi isimlerinden birisi olan merhum Başbakan Adnan Menderes'i lokma hayrıyla andı. Menderes anısına 5 farklı noktada gerçekleştirilen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Adnan Menderes'in doğduğu yer olan Çakırbeyli Mahallesi ile Efeler, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde gerçekleştirilen lokma hayrı nedeniyle Başkan Özlem Çerçioğlu'na duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - AYDIN