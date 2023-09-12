Erzurum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Erzurum'da Adnan Menderes Mahallesi Piri Ali Baba Camii karşısındaki çöp konteynerinde ölü bebek olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da Adnan Menderes Mahallesi Piri Ali Baba Camii karşısındaki çöp konteynerinde ölü bebek olduğu ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı - ERZURUM