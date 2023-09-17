Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes'i anma paylaşımı yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 62'nci yıldönümünde paylaşım yaparak onu anma ve saygıyla anma mesajı verdi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 62'nci yıldönümü nedeniyle paylaşım yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ; "Menderes siyaset tarihimizde bir döneme damgasını vurmuştur" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes'i, idam edilişinin 62'nci yıldönümünde andı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Menderes'i anan Başkan Çerçioğlu, paylaşımında "Siyaset tarihimizde bir döneme damgasını vuran merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i vefatının 62. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN