Nevşehir'de İnşaat İskelesi Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı. Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K, hayatını kaybetti.