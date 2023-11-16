Aydın'daki Adnan Menderes Stadyumu'nun Yıkımı İçin İhale Tarihi Belli Oldu

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Stadyumun yıkımı için ihale tarihi 30 Kasım olarak belirlendi.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu, bu yıl depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılırken, stadyumun yıkımı için harekete geçildi.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu sezon hizmet dışı bırakılırken, stadyumun akıbetiyle ilgili düğmeye basıldı. Bu yıl sezon başından bu yana müsabakalara kapatılan stadyumun, yıkımının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yıkım işi için ihale tarihi belli oldu.

Adnan Menderes Stadyumu'nun Hurda Karşılığı Yıkım ve Moloz Nakli işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edileceği duyurulurken, ihale 30 Kasım günü saat 10.00'da Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nda yapılacak.

İhale çerçevesinde, yıkım ve moloz nakli bedeli olarak 3 milyon 273 bin 211,47 lira, hurda bedeli 3 milyon 760 bin 960,71 lira ve muhammen bedel ise 517 bin 749 bin 21 lira fiyat biçilirken, yüklenici firmaya yer tesliminin ardından Adnan Menderes Stadyumu 3 ay içinde yıkılacağı belirtildi. - AYDIN