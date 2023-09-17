Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Münevver Çıkrık'ı ziyaret etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, merhum Başbakan Adnan Menderes'in sağlığı döneminde çiftliğinde çalışan 93 yaşındaki Münevver Çıkrık'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette, Münevver Çıkrık'ın Menderes'le ilgili hatıraları da paylaşıldı.