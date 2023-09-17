Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Münevver Çıkrık'ı ziyaret etti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, merhum Başbakan Adnan Menderes'in sağlığı döneminde çiftliğinde çalışan 93 yaşındaki Münevver Çıkrık'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette, Münevver Çıkrık'ın Menderes'le ilgili hatıraları da paylaşıldı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, merhum Başbakan Adnan Menderes'in sağlığı döneminde çiftliğinde çalışan 93 yaşındaki Münevver Çıkrık'ı evinde ziyaret etti.
Prof. Dr. Bülent Kent, ziyarette Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan Münevver Çıkrık'ın elini öptü. Münevver Çıkrık, Menderes'le ilgili hatıralarını anlattı.
Bülent Kent, Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümünde, Menderes ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Kent'in ziyaretine ilişkin görüntüler, bir klip haline getirilerek sosyal medyadan da paylaşıldı.