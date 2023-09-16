Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan Adnan Menderes Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Başvekil Adnan Menderes'in 62. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Başvekil Adnan Menderes'in ölümünün 62. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, kurtuluş savaşı gazisi, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes; Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vurmuş, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuş güzide devlet adamlarımızdandır. Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilen Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Aydın'ın yiğit evladı Merhum Menderes'in aziz hatırasını ölümsüzleştirmek üzere Çakırbeyli'de inşa ettiğimiz 'Adnan Menderes Müzesi' tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 62.yıldönümünde Başvekil Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN