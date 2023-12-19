Fatih'te Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişi Hayatını Kaybetti
Fatih ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet D'ye bir otomobil çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan otomobilin tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet D'ye (46) bir otomobil çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ahmet D'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay yerinden kaçan otomobilin tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.