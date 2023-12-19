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Fatih'te Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişi Hayatını Kaybetti

19 Aralık 2023 01:09 Güncelleme: 01:10 Abone Ol

Fatih ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet D'ye bir otomobil çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan otomobilin tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.