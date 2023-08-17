Vali Canbolat, Aydın'da göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın'a atanan Vali Yakup Canbolat, görevine başladı ve ilk ziyaretini Adnan Menderes Müzesi'ne gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın'a atanan ve görevine başlayan Vali Yakup Canbolat'ın ilk durağı Adnan Menderes Müzesi oldu.

Bursa Valisi iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın'a atanan Vali Yakup Canbolat, görevine başlarken, ili tanıma ziyaretlerine de başladı. Bu çerçevede Vali Canbolat'ın ilk ziyaret ettiği adres ise Adnan Menderes Müzesi oldu. Adnan Menderes Müzesi alanında incelemelerde bulunan Vali Canbolat, müze ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN