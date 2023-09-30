2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İkinci Ayağı 'Baja Resital' Başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 'Baja Resital' Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı'nda start verdi. Yarışmacılar farklı etaplarda mücadele ederek, gün dereceleriyle sıralama elde edecek ve Türkiye şampiyonu unvanını kazanacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 'Baja Resital' Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı'nda start verdi.

Nefes kesen yarışların seremonik startını başlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda uluslararası bir organizasyona ilçemizde ev sahipliği yapıyoruz. Zorlu parkurlarda tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

25 otomobil sporcusunun yer aldığı Baja Resitalinde, yarışmacılar farklı etaplarda mücadele ederek, gün dereceleriyle sıralama elde edecek. 3 gün sürecek olan seyir zevki yüksek yarışlarda iki gün Karapınar- Muradiyesarnıç ve Suuçtu'da hazırlanan parkurda yarışmacılar engelleri aşacak ve toplam 4 ayaktan oluşan yarış 1 Ekim günü Bursa ayağının sonunda Türkiye şampiyonu unvanını kazanacak.

Tüm adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Meydanı'nda konuşma yapan Başkan Kanar "Mustafakemalpaşa'nın güzelliklerini dünya ile paylaşma konusundaki kararlılığımız, buradaki doğa sporları ve etkinliklerimizle destekliyoruz. Baja, off-road, dağ bisikleti, motokros, yamaç paraşütü, trekking rotaları ve bir çok doğa sporunu barındıran ilçemizin ulusal ve uluslararası organizasyonlar için önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu heyecana ortak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA