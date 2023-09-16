Koçarlı Belediye Başkanı Adnan Menderes ve Arkadaşlarını Anma Mesajı Paylaştı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlılı Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının vefatının 62. yıldönümü nedeniyle duygusal bir mesaj paylaştı. Başkan Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Menderes ve dava arkadaşlarını rahmet, minnet ve hürmetle anarak, 'Demokrasi tarihinin bu kara lekesini unutmadık, unutmayacağız' ifadelerini kullandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlılı Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının vefatının 62. yıldönümü nedeniyle duygusal bir mesaj paylaştı.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, Aydın'ın yetiştirdiği en müstesna isimlerden olan Koçarlılı Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, vefatlarının 62. sene-i devriyesinde duygusal bir mesajla andı.

Başkan Kaplan, sosyal medya hesabındaki duygu yüklü paylaşımda, 'Koçarlı'nın alnının akı' olarak nitelendirdiği Merhum Menderes'in "Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz" sözlerini alıntılayarak, "Hemşehrilerin Seni hiç Unutmadı! 17 Eylül 1961 tarihinde hayata veda eden hemşerimiz Demokrasi Şehidi Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes'i ve dava arkadaşları, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu vefatlarının 62. yıldönümünde, rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Demokrasi tarihinin bu kara lekesini unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN