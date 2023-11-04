Aydın Gençlik ve Spor İlçe Müdürü görevlendirildi

Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahaları içerisinde akşam antrenmanı esnasında masa kurup alkol içen iki şahsın faturası, Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım'a kesilmişti. Olayın ardından, görevden alınan Müdür Yıldırım'ın yerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Alirıza Mutlu Gürel'i görevlendirdi.

Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak yeni görevine başlayan Gürel'in ilk önceliğinin stadyum içerisinde kurulan ve amatör spor kulüplerinin kullanımında olacak olan konteynerleri aktif hale getirmek olduğu öğrenildi. Daha sonra Müdür Gürel'in Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Efeler'de yapılacak olan spor yatırımlarını koordine edip ilçeye yeni spor alanları kazandırmak olduğu ifade edildi. - AYDIN