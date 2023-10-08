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Van'da bir ekmek fırını yangında kullanılamaz hale geldi

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir ekmek fırını çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, Adnan Menderes Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırında elektrik aksamından kaynaklandı. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale ederek yangının diğer yerlere sıçramasını engelledi. Yangın sonucunda ekmek fırını kullanılamaz hale geldi.