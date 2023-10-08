Van'da bir ekmek fırını yangında kullanılamaz hale geldi
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Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir ekmek fırını çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, Adnan Menderes Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırında elektrik aksamından kaynaklandı. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale ederek yangının diğer yerlere sıçramasını engelledi. Yangın sonucunda ekmek fırını kullanılamaz hale geldi.
Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir ekmek fırını çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde faaliyet gösteren ekmek fırınında elektriktik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın başka yerlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ekmek fırını kullanılamaz hale geldi. - VAN