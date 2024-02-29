Merhum Başbakan Adnan Menderes'in özel kalem müdürlüğü görevinde bulunan ve dün hayatını kaybeden, Kore Gazisi Mustafa Şevket Tarı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aynı zamanda gazeteci olan Tarı, askeri törenle toprağa verildi.

1950 - 1960 yılları arasında Başbakan Adnan Menderes'in özel kalem müdürlüğü görevinde bulunan Mustafa Şevket Tarı, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti.

Kore gazisi olan Tarı için İstanbul'da askeri tören düzenlendi. Aydın'a sık sık gelen ve Adnan Menderes ile ilgili hatıralarını da çeşitli etkinliklerde anlatan Mustafa Şevket Tarı'nın cenazesi Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN