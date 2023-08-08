Boyabat'ta Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Polis Akademisi öğrencileri, KADES uygulaması, dolandırıcılık ve emniyet kemeri konularında vatandaşları bilgilendirdi. Adnan Menderes Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Vatandaşlara polisin 24 saat boyunca hizmet verdiği ve olumsuz durumlarda kendilerine ulaşılabileceği belirtildi.

Boyabat ilçesinde polis ekipleri tarafından KADES uygulaması, dolandırıcılık ve emniyet kemeri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve ilçede staj gören Polis Akademisi öğrencileri halkın yoğunlukta olduğu Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki esnaf ve vatandaşları KADES uygulaması, dolandırıcılık ve emniyet kemeri hakkında bilgilendirip ilgili broşürler dağıttı.

Ekipler, vatandaşlara polisin 24 saat boyunca halkın huzur ve mutluluğu için görev başında olduğunu belirtip bir olumsuzluk durumunda kendilerine bizzat ya da telefonla ulaşabileceklerini söylediler.