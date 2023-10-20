İnegöl'de Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bisikleti çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde meydana geldi. Bisikletini yerinde bulamayan sahibi, güvenlik kameraları inceleyince çalındığını gördü.
Bisikleti çalan hırsızlar kameraya yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bisikleti çalan hırsızlar kameraya yansıdı.
Olay Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde meydana geldi. Ayhan Y. İşyerinin önüne bisikletini park edip çalışmaya başladı. Yolda yürüyen 2 şahıs, park halindeki bisikleti rahat hareketlerle alıp binerek kayıplara karıştılar. Bisikletini yerinde bulamayan sahibi, güvenlik kameraları inceleyince çalındığını gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa