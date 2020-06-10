Müzik severlerden büyük ilgi gördü
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Müzik severlerden büyük ilgi gördü

Şarkıcı Kazım Şener, 'Hüzün Sarısı/Şeytan Diyor Ki" isimli ilk albümü müzik camiasına hareket getirdi. 2019 yılının son 2020 yılının ilk albümü olma özelliğini sağlayan yapıt müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Müzik severlerden büyük ilgi gördü
10.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:24

"İyi zamanda iyi işler felsefesi ile yola çıktık" diyen sanatçının, müzik otoritelerinin tam puan verdiği albümü Kadırga Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda. Kazım Şener, 1995 yılında Samsun Belediye Konservatuarı'ndan mezun olup& ; babasının teşviki ile bağlama dersleri almaya başlamış 1997 yılında sahnelerle tanışan sanatçı birçok etkinlik, festival ve eğlence mekanında sahne almış Şener, bağlama, kemençe, kabak kemane, yaylı ve mızraplı tambur, klavye, ritim sazlar, tarcüş, tar cümbüş ve keman gibi birçok saza hakim .Sanatçı kişiliği hep ön planda olan Kazım Şener aynı zamanda Samsun Belediye Konservatuarı ve Samsun Saz Evi'nde şan dersleri ve Ünye Konservatuarı'nda bağlama dersleri vermiştir. 2012 yılında Kadırga Prodüksiyon ile yolları kesişmiş ve albüm repertuvarını yine Kadırga Prodüksiyon sanatçısı Müslüm Gürses ile hazırlama şansı yakalayıp, çalışmalarının ilk günlerinde Gürses'in desteğini alırken müzik adına hayatının en verimli çalışması olan ve 14 eserden oluşan Hüzün Sarısı/Şeytan Diyor ki isimli albümü için, uzun bir hazırlık aşamasından geçerken& ; yapımcı firma Kadırga Prodüksiyon bu albüm için usta söz yazarı ve besteciler ile çalışmıştır. Albümün klip şarkısı da yine aynı titizlik ile seçilmiş ve Şeytan Diyor ki isimli esere yönetmen Fikret Ertuğrul tarafından klip çekilmiştir.



Kaynak: Snob Magazin

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