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Borusan Quartet, Alman Romantizmi konseriyle sahnede

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Türkiye'nin ve dünyanın seçkin festivallerinde sahne alan Borusan Quartet, 'Oda Müziğinde Alman Romantizmi' başlıklı konserde sanatseverlerle buluşacak. Konserde, Alman besteciler Robert Schumann ve Felix Mendelssohn'un yapıtlarından oluşan bir repertuvar sunulacak. Konser, 7 Mayıs'ta ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek ve Esen Kıvrak, Nilay Sancar, Efdal Altun ve Nil Kocamangil sahne alacak.

Türkiye'nin ve dünyanın seçkin festivallerinde sahne alan Borusan Quartet, "Oda Müziğinde Alman Romantizmi" başlıklı konserde sanatseverlerle buluşacak.

Alman besteciler Robert Schumann ve Felix Mendelssohn'un yapıtlarından oluşan bir repertuvarın sunulacağı konser, 7 Mayıs'ta ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

Konserde, Esen Kıvrak ve Nilay Sancar kemanda, Efdal Altun viyolada, Nil Kocamangil ise viyolonselde sahne alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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