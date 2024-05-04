maNga 20. yıl konseri İstanbul'da gerçekleşti

Türk alternatif rock müziğin öncü gruplarından maNga, profesyonel kariyerinin 20. yılındaki ilk İstanbul konserini 3 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta verdi. Kötü hava şartları ve sağanak yağmura rağmen binlerce maNga hayranı alanı terk etmedi.

maNga 20. yıla özel olarak hazırladığı set list ve sahne şovları ile sevenlerine hem işitsel hem de görsel bir şölen yaşattı. Yine kutlamalar için özel hazırlanan maNga merchürünlerini de ilk kez sergilendi.

Sahnede efsanevi grup Linkin Park'ın 'In the End' şarkısını da seslendiren maNga, grubun 2017'de hayatını kaybeden solisti Chester Bennington'ı andı.

Bu parçayı izleyicilerden birini sahneye davet edip beraber seslendirdiler. Ardından Ferman Akgül 'Evdeki Ses' şarkısında seyircilerin arasına inerek 7 kişiyi sahneye aldı. maNga konser boyunca bu tür jestlerle seyircisiyle bütünleşmeyi sürdürdü.

Ülkeyi terk ettiği yolundaki asparagas haberlere ve sosyal medyada bu konuda yapılan yanlış yorumlara üzüldüğünü söyleyen Ferman Akgül seyircisine şöyle seslendi: "Biz tweet atmayız, şarkı yaparız. Bizi yalanlarınızla ötekileştiremeyeceksiniz!"