Endonezya'da Gitar Atölyeleri Hayat Buluyor
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde bulunan Baki nahiyesindeki gitar atölyeleri, titiz çalışmalarıyla farklı türdeki gitarlara hayat veriyor. Baki nahiyesi, yüzlerce gitar zanaatkarının geçimini sağladığı bir gitar sektörü üssüdür.
SUKOHARJO, 4 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Baki nahiyesinde bulunan bir gitar atölyesinde ustalar, titiz cilalama ve üretim çalışmalarıyla farklı türdeki gitarlara adeta hayat veriyor.
Sukoharjo naipliğinde yer alan Baki nahiyesi, yüzlerce gitar zanaatkarının geçimini bu işle sağladığı bir gitar sektörü üssü konumunda bulunuyor.