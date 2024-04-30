Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 'Bahar Şarkıları' Konseri
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'Bahar Şarkıları' konseri düzenleyecek. Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yapacağı konserde, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirilecek. Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 2 Mayıs Perşembe saat 20.00'da gerçekleştirilecek. Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bahar Şarkıları" konseri düzenleyecek.
Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yapacağı konserde, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirilecek.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 2 Mayıs Perşembe saat 20.00'da gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.