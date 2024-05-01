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Fas'ın Tanca kentinde Uluslararası Caz Günü 2024 etkinlikleri düzenlendi

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Fas'ın Tanca kentinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ortaklığında Uluslararası Caz Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe ünlü sanatçılar da katıldı ve Tanca, Afrika kıtasında bu etkinliğe ev sahipliği yapan ilk şehir oldu.

Fas'ın Tanca kentinde Uluslararası Caz Günü 2024 etkinlikleri düzenlendi.

Uluslararası Caz Günü etkinlikleri Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ortaklığında gerçekleştirildi.

Çeşitli gösteri ve söyleşilerin yer aldığı etkinliğe, aralarında ABD'den ünlü piyanist Herbie Hancock ile Fas'tan Abdullah El-Kerud'un da bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı katıldı.

Etkinliği, Fas Kültür ve Gençlik Bakanı El-Mehdi Binsaid, Fas Kralı'nın danışmanı Andre Azoulay ve ABD'nin Rabat Büyükelçisi Puneet Talwar da izledi.

Böylece Tanca, Uluslararası Caz Günü'ne Afrika kıtasında ev sahipliği yapan ilk şehir oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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