New York'taki bir konserde sahneye çıkan rapçi Stunna Girl, ön sıralardaki bir izleyicisinin kalçasına vurmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik ekibi olaya müdahale ederken rapçinin eşi de adama tepki gösterince arbede çıktı. Rapçi Stunna Girl, konser sırasında taciz mi edildi, olay ne? İşte ayrıntılar...

RAPÇİ, TACİZ Mİ EDİLDİ?

Stunna Girl adlı rapçi, geçtiğimiz cuma günü New York, Syracuse'da sahneye çıktı. Sanatçı şarkı söylediği anlarda bir seyircinin tacizine maruz kalınca eşi devreye girdi. 25 yaşındaki sanatçı, performansı sırasında seyircisinin kalçasına vurmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Rapçi bir şey demezken eşi hemen tepki gösterdi. RichMula500, sahneden inerek izleyiciyle tartışmaya başladı. Bu sırada, kimliği belirsiz başka bir kişi, sanatçının kalçasına tokat atan izleyiciye vurmaya başladı. Güvenlik görevlileri hemen harekete geçerek, Stunna Girl'ü olay yerinden güvenli bir şekilde uzaklaştırdılar. Arbede, kısa süre içinde konserin ön sıralarına yayıldı ve kavga nedeniyle etraftakiler dağılmak zorunda kaldı. O anlar da TMZ tarafından yayınlanan videoda görüldü.

UYARILARDA BULUNULDU

Stunna Girl, bu olayın ardından yaşananları Instagram hikayeleri aracılığıyla 1.8 milyon takipçisiyle paylaştı.Konserde izleyicilere sahneye çıkmamaları ve sanatçılara dokunmamaları konusunda sıkı uyarılarda bulunuldu. Spotify'da ayda 564,140'dan fazla dinleyiciye sahip olan sanatçı, aynı zamanda TikTok üzerinden de geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda.