Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde Ud Kitabının Tanıtımı Yapıldı

Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) ödüllü yazar Rachel Beckles Willson'ın, "Ud: Görsel bir tarihçe (The Oud: An Illustrated History)" adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

Londra YEE, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, ödüllü yazar ve Rotterdam Codarts Sanat Üniversitesinde Kültürlerarası Sahne Sanatları Profesörü Willson'ın, udun tarihini, yapısını ve edebiyattaki yerini anlatan kitabının lansmanına ve konsere ev sahipliği yaptı.

Etkinlik kapsamında, kitabın yazarı Willson ile etnomüzikoloji alanında akademisyen ve uzman Martin Stokes'un katılımıyla müziğin insanın iç dünyasını şekillendirmedeki rolüne ilişkin söyleşi düzenlendi.

Söyleşide, udun kültürel etkileri ve kültürleri birbirine bağlamadaki rolü de ele alındı.

Udun geçmişi ve çeşitli kültürlerdeki önemine değinildi

Willson, burada yaptığı konuşmada, okuyuculara udun hikayeli geçmişi, evrimi, çeşitli müzik kültürlerindeki önemi ve geleneksel sınırlarının ötesinde yeni bölgelere ve dinleyicilere yayılması konusunda görsel yolculuk sunan kitabından bilgiler paylaştı.

Ayrıca, Willson, udla ilgili kişisel deneyimlerini paylaşarak, enstrümanla olan derin ve kişisel bağının farklı milletlerden ud sanatçıları ve ustalarıyla etkileşimine nasıl vesile olduğundan bahsetti.

Yazar Willson, Irak ve Türk gelenekleri gibi farklı bağlamlarda udun kullanımı ve yorumlanmasındaki ince farklılıkların da altını çizdi.

Akademisyen Stokes da müziğin kültürel etkisi konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, udun çeşitli müzik kültürleri üzerindeki etkisinden ve farklı kültürleri birbirine bağlamadaki rolünden bahsetti.

Söyleşinin ardından Willson ud ile, Umut Ekiz ise kemanıyla davetlilere konser verdi.

Farklı kültürlerden eserlerin icra edildiği konserde, "Çeçen Kızı" dahil çok sayıda parça çalındı.

Konserin sonunda bir katılımcı, Willson ve Ekiz'e sahnede eşlik ederek "Dök Zülfünü Meydane Gel" parçasını okudu.

"Ud: Görsel bir tarihçe" kitabı, enstrümanın işçiliğini, icracılarının çeşitliliğini ve edebiyat ve hikaye anlatımındaki yerini kapsayan akademik bir kaynak niteliği taşıyor.