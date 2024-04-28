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Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'de konser verecek

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Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy Ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, İstanbul ve Ankara'da seyirciyle buluşacak. İlk konser 26 Temmuz'da İstanbul'da, ikinci konser ise 27 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy Ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, kurucu üyelerinden Tonino Baliardo öncülüğünde İstanbul ve Ankara'da seyirciyle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre grup, Türkiye turnesi kapsamında ilk konserini 26 Temmuz'da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verecek.

İkinci konser ise 27 Temmuz'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Konser biletleri çevrim içi platformlar üzerinden temin edilebilecek.

Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak bilinen, pop ve flamenko karışımı Gipsy Kings grubu, şimdiye kadar 60 milyondan fazla albüm sattı.

Müziğiyle dünya çapında tanınan grup, "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona" ve "Un Amor" gibi parçalarıyla biliniyor.

Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, üyelerinden büyük çoğunluğunun ayrılması nedeniyle bugün resmi olarak, grupta kalan iki kurucu üye Nicolas Reyes ve Tonino Baliardo ile birlikte tanıtılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gipsy Kings İstanbul Türkiye Ankara Dünya Müzik Güncel Haberler

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