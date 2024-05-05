Haftanın tarihine bakış

Philadelphialı Anna Jarvis'in, annesinin ölüm günü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.

Anneler için yapılan kutlamalar Sümerler'e kadar uzanıyor. Annelik, ilk çağlardan bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda, "Annelerin Pazarı" adıyla Lent döneminin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine "Anne Keki" adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, "Anneler Kilisesi"ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, "Annelerin Pazarı" kutlamalarıyla birleşti.

"Anneler Günü" ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, ABD'de 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" ilan edildiğini duyurdu.

Türk Kadınlar Birliğinin girişimiyle 1955'te her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Belli başlı öteki olaylar

6 Mayıs

1889- Osmanlı Devleti'nin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.

1927- İstanbul Radyosu düzenli ve programlı yayınlarına başladı.

1930- Hakkari'de 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi yaşamını yitirdi.

1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra, bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

1972- Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki idam cezaları, Cebeci Sivil Kapalı Cezaevinde infaz edildi.

1992- Alman asıllı Amerikalı aktris Marlene Dietrich öldü.

2006- Can Yayınlarının kurucusu, romancı ve öykücü Erdal Öz 71 yaşında vefat etti.

2007- TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin verdiği iptal kararının ardından yeniden yapılan 1. tur oylamada, öngörülen toplantı yeter sayısı olan 367 bulunamadı. AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

2007- Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Halk Hareketi Birliği (UMP) adayı Nicolas Sarkozy kazandı.

2010- İngiltere'de yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olma çoğunluğunu sağlayamadı. Hükümeti kurma görevi 11 Mayıs'ta Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron'a verildi. Muhafazakarlar, seçimden üçüncü sırada çıkan Liberal Demokrat Parti'yi kurdu. İşçi Partisi de 13 yıllık iktidardan sonra muhalefette kaldı.

2012- Suriye'de yarım asırdan bu yana ilk "çok partili" seçimler yapıldı.

2016- Çin'in doğusundaki Sıhong kentinde arkeologlar neolitik kalıntıların olduğu alanda 8 bin yıl öncesine ait pirinç tarlası buldu.

2016- MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin, gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi.

2017- Türkiye, Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayarak organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

2019- Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Karar 4'e karşı 7 oyla alındı. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi.

2021- Özel sporcular Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz, Tokyo Paralimpik Oyunları'na 2 kota alarak Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

2022- Sağlık Bakanlığınca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

2023 - İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen dini törenle taç giydi.

2023- AFAD, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 33 bin 77 deprem meydana geldiğini açıkladı.

2023 - Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, hizmete başladı.

7 Mayıs

1830- ABD ile Osmanlı Devleti arasında "Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması" imzalandı. Böylece ilk kez ABD-Osmanlı Devleti ilişkisi başlamış oldu.

1867- Alfred Nobel dinamitin patentini aldı.

1884- Osmanlı sadrazamlarından Mithat Paşa, sürgün edildiği Arabistan'daki Taif Kalesi'nde öldürüldü.

1915- İngiliz transatlantiği Lusitania, Alman denizaltısı tarafından batırıldı, 1200 kişi öldü.

1921- Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.

1924- Cumhuriyet gazetesi İstanbul'da yayımlanmaya başladı.

1925- Gazeteci, yazar ve siyasetçi Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkum edildi.

1943- Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar İstanbul'da hayata veda etti.

1945- İkinci Dünya Savaşı sürerken Alman General Jodl, Reims'te, Müttefik Kuvvetler Komutanı General Eisenhower'in karargahını kurduğu küçük bir okulda, Almanya'nın teslim olduğunu bildiren anlaşmayı imzaladı.

1966- TBMM tarihinde ilk defa polis, Meclis'te arama yaptı. Aramanın, bazı milletvekillerinin Meclis'ten çıkardıkları teksir ve daktilolarla beyanname hazırladıkları duyumu üzerine yapıldığı iddia edildi.

1973- Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.

1979- İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13, erkeklerde 15'e indirdi.

1986- Gazeteci, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner, 71 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

1988- Abdi İpekçi cinayeti ile Papa suikastında adı geçen Oral Çelik, Fransa'da yakalandı.

1995- Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac cumhurbaşkanı seçildi.

1997- İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.

2000- Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulunda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi.

2010- Anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda 72'ye karşı 336 oyla referandum aralığında kabul edildi.

2012- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 4 yıl sonra yeniden devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

2013- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti.

2015- Lüksemburg Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren karar tasarısını kabul etti.

2016- İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçimini İşçi Partisi'nin adayı Sadık Khan kazandı. Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

2022- Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea Kulübü, Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındı.

2022- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2015'te gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi, tamamlanan restorasyonun ardından törenle açıldı.

2023- Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Beşşar Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

8 Mayıs

1886- Coca Cola, ABD'de kimyacı John Stith Pemberton tarafından imal edildi.

1903- Fransız ressam Paul Gaugin öldü.

1945- Alman General Von Keitel, Sovyet komutan General Jukov'a teslim oldu. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği bu güne "V.E. Day" (Zafer Günü) adı verildi.

1947- Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

1961- Uluslararası Af Örgütü kuruldu.

1972- Bülent Ecevit listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

1978- Radyo-TV Gazetecileri Derneği kuruldu.

1984- Türk parlamenterlerin yetki belgelerinin Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde onaylanmasıyla 12 Eylül'den sonra, 1981'den beri Konsey Meclisinde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşamaya başladı.

1984- Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyatları'nı boykot edeceğini açıkladı.

2012- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten yayımladı.

2012- Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.

2015- Tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

2016- Afganistan'ın Gazni vilayetindeki zincirleme trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

2017- Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı, oyların yüzde 66'sını alan Emmanuel Macron oldu.

2017- Fas'ın kuzeyindeki bir fosfat madeninde, 66 milyon yıl önce nesli tükenen "son Afrika dinozoru"nun fosili ortaya çıktı.

2023- Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı öğretmen ataması yapıldı. Ataması yapılan 45 bin öğretmenin yaklaşık yarısının deprem bölgesindeki illerde vazife yapacağı bildirildi.

9 Mayıs

1485- Davutpaşa Lisesi, dönemin sadrazamı Davut Paşa tarafından "Mektebi Sübyan" adıyla kuruldu. 1874'te Rüştiye Mektebi'ne dönüştü.

1920- Anadolu Ajansı, "Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal" imzasıyla "İslam Alemine Beyanname"yi yayımladı: "... Orduyu terhis etmek, köylülere Kuvayımilliye'yi asi tanıtmak, milleti kendisine şeref veren en asil ve civanmert evladına karşı şüphe ve tereddüde düşürmek, sulhü hazırlamak için İngiliz emri altında çalışan vatansızların ilk işi oldu."

1926- Amerikalı kaşif Amiral Byrd, Kuzey Kutbu'na doğru ilk uçuşunu yaptı.

1935- Cumhuriyet Halk Fırkası 4. Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda "fırka" yerine "parti" sözcüğü benimsendi. "Altı ok" daha ayrıntılı şekilde ele alındı. "Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek, "Kemalizm" ilk kez resmi olarak tanımlandı.

1942- Ulusal mimarlık akımının en önemli temsilcilerinden Vedat Tek, İstanbul'da öldü.

1955- "Anneler Günü" Türkiye'de ilk kez kutlandı.

1955- Batı Almanya NATO'ya katıldı.

1988- Basın Müzesi İstanbul'da açıldı.

2007- Fransız ressam Paul Cezanne'ın sulu boya tablosu 25,5 milyon dolara satıldı.

2013- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, bir ilke imza atarak, 2012 yılında piyasaya arz edilen sigaralar içerisindeki katkı maddelerini açıkladı.

2015- 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, tedavi gördüğü GATA'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti.

2015- Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek ve oğulları, yeniden yargılandıkları "başkanlık sarayları" davasında üçer yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

2015- Kuzey Kore, denizaltından fırlatılan yeni geliştirilmiş bir balistik füze denemesi yaptı.

2017- Ortaköy'de 1 Ocak gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı düzenleyen Mashapirov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

2017- Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan iki botun alabora olması sonucu 245 sığınmacının kaybolduğunu açıkladı.

2022- İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul tutuklandı.

2022- İzinsiz yardım topladığı gerekçesiyle Nesin Vakfının banka hesabına bloke konuldu.

2023- İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye başlattığı saldırılarda 6'sı çocuk, 3'ü kadın 33 Filistinli hayatını kaybetti, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralandı.

10 Mayıs

1799- Suriye bölgesinin idaresinde önemli rol oynayan Osmanlı Valisi Cezzar Ahmet Paşa, Akka'da Napolyon'un ordularına karşı zafer kazandı.

1868- "Danıştay" kuruldu. "Şurayı Devlet" adıyla kurulan Danıştay, Padişah Abdülaziz'in nutkuyla fiilen çalışmaya başlamıştı.

1876- Osmanlı devletinde sansür uygulamasına ilişkin ilk "Kararnamei Ali" çıkarıldı.

1907- Anneler Günü, ilk kez ABD'nin Philadelphia kentinde kutlandı.

1919- İtilaf Devletleri temsilcileri Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.

1921- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de "Müdafaayı Hukuk Grubu"nu kurdu.

1930- Cumhuriyet Halk Fırkasının 3. Büyük Kongresi'nde, "altı ok"un simgelediği ilkeler kabul edildi.

1961- TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.

1975- Sinema oyuncusu Necdet Tosun, 49 yaşında hayatını kaybetti.

1978- Tarihi Çiçek Pasajı binası çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

1995- Tiyatro sanatçısı Belkıs Dilligil, İstanbul'daki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

2007- TBMM Genel Kurulunda, "milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanının halk oyuyla ve 5 artı 5 sistemiyle seçilmesini" de içeren Anayasa değişikliği paketi 2. tur görüşmelerde kabul edildi.

2008- Dünyanın "La Diva Turca" olarak alkışladığı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, Milano'daki evinde 80 yaşında vefat etti.

2009- Şehir içi telefon görüşmeleri rekabete açıldı.

2010- Deniz Baykal, internette yer alan görüntüler ve sonrasındaki sürecin ardından CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

2011- AB, protestoların şiddetle bastırıldığı Suriye'ye silah ambargosu başlattı.

2012- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı.

2016- Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami Partisi'nin lideri Motiur Rahman Nizami idam edildi.

2017- Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, trafik kazasında hayatını kaybetti. Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve çeşitli projelerle adından söz ettirmişti.

2017- MİT tırlarını durduran ve FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın, MİT'i suçlamak için Reyhanlı'daki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı.

2019- AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu. Aramaların 14. gününde Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2022- Yerli üretim e-Pasaport ile yeni e-Sürücü belgesi ve e-Mavi kartın tanıtımı yapıldı.

2022- Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

11 Mayıs

1920- Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divanı Harb tarafından idama mahkum edildi.

1938- Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

1954- Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık, 48 yaşında vefat etti.

1964- Yazar Sait Faik Abasıyanık'ın ölümünden 10 yıl sonra, Burgazada'daki evi müzeye dönüştürüldü.

1985- İngiltere'de Birmingham City ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı, 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

1997- IBM bilgisayar şirketinin süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası kabul edilen Gari Kasparov'u yendi.

2005- "Ben Gamlı Hazan" ve "Civelek" gibi bestelere imza atan Melahat Pars, 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2013- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ve postane binası önünde bomba yüklü iki araç, 5 dakika arayla patlatıldı. Patlamada 53 kişi hayatını kaybetti.

2015- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede yemekte bir araya geldi. Kıbrıs sorununa çözüm aranan müzakerelerin, Türk ve Rum tarafı arasında 15 Mayıs'ta yeniden başlatılması kararı alındığı açıklandı.

2017- 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın bulunarak beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, 50 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2018- Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

2023- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurdu.

2023- Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. YSK, İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesine hükmetti.

12 Mayıs

1820- Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası: İngiliz hastane reformcusu ve Selimiye Kışlası'ndaki Kırım Savaşı yaralılarınca, "Lambalı kadın" olarak bilinen Florence Nightingale doğdu.

1947- Güzel Sanatlar Akademisinin Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yetişen on sanatçının oluşturduğu "Onlar Grubu" kuruldu.

1951- Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Pasifik Okyanusu'ndaki Eniwetok atolünde yapıldı.

1976- Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.

1978- Liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.

1978- Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı, 49 kişi öldü.

1998- İstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait yüklü miktarda eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

2005- Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur, 61 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2008- Çin'in güneydoğusundaki Sichuan eyaletinde, Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğündeki deprem, ardında 88 bin ölü ya da kayıp bıraktı. 375 bin kişinin yaralandığı deprem yüzünden 5 milyon insan evsiz kaldı.

2010- Libya Havayolları Afrikiyah'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden gelen uçağının Trablusgarp Havalimanı'na inişinde düşmesi sonucu 104 kişi öldü, kazadan Hollandalı bir çocuk kurtuldu.

2012- Suriye'deki olayları takip etmek ve belgesel çekmek için gittikleri İdlib kentinde alıkonulan Gerçek Hayat dergisi Orta Doğu Temsilcisi Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun, iki ay sonra özgürlüklerine kavuştu.

2015 - Ergenekon davası sanıklarından Sami Hoştan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2015 - Picasso'nun "Les Femmes d'Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı tablosu New York'ta 179 milyon 365 bin dolara satılarak müzayede rekoru kırdı.

2016- Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

2017- Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak baraj göl alanından çıkarıldı.

2018- Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

2018- Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

2019- Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Singapur'da düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

2022- Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ve bir askerin şehit olduğu ÇNRA/havan saldırısı sonucu yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi.

2023- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılayın çadır satışı nedeniyle eleştirilen Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.