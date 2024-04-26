Üye Girişi
Haberler

Müzik Dünyasının Başarılı İsimleri İstanbul'da

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze ve İngiliz elektronik müzik ikilisi I Monster, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Ayrıca Portico Quartet ve Dave Weckl & Tom Kennedy Project de konserlerini verecek.

Müzik dünyasında alanında başarılı isimler, 2024 sonuna kadar İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze, 5 yıl aradan sonra canlı performansı ile 18 Mayıs'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.

Sinema ve fotoğrafçılık dünyasından gelen Guillaume ve Jonathan Alric tarafından 2016 yılında kurulan The Blaze, bu yıl yayınladıkları ikinci albümleri "Jungle"ın turnesi kapsamında Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

I Monster yarın Beşiktaş'ta

Plak yapımcıları Dean Honer ve Jarrod Gosling'den oluşan İngiliz elektronik müzik ikilisi I Monster da kariyerlerinin ilk İstanbul konseri için yarın Epifoni organizasyonuyla IF Performance Hall Beşiktaş'ta müzikseverlerle buluşacak.

Stüdyoda denemeler yapmak, yenilikler getirmek ve eğlenmek için bir araya gelen I Monster, sonuçların beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla başarılı bir kariyere sahip oldu.

İkili, 2001 tarihli "Daydream in Blue" parçalarının ilk 20'ye girmesinden sayısız film, dizi ve reklamda yer almasından yirmi yıl sonra "Who is She?" şarkılarıyla daha da tanınır hale geldi. Sadece Spotify'da 110 milyondan fazla dinlenen şarkı aracılığıyla grup bu yıl ayrıca Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri turnesine çıkacak.

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri'nde Portico Quartet

İngiliz modern cazının en önemli isimlerinden Portico Quartet, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında, 30 Nisan'da Asmalımescit'in yeni canlı müzik mekanı Blind'da sahne alacak.

Portico Quartet, Londra'da üniversitede tanışan grup elemanlarının ev arkadaşı olmalarıyla bir araya geldi. Grup, Duncan Bellamy (davul, hang drum), Milo Fitzpatrick (kontrabas ve elektro), Jack Wylie (tenor ve soprano saksafon) ve Nick Mulvey'den (keyboard, hang drum) oluşuyor.

İngiliz grup, konserde son albümleri "Monument"ten parçaların yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirecek.

Dave Weckl & Tom Kennedy Project 22 Ekim'de İstanbul'da

Davulun fenomeni olarak bilinen Dave Weckl ile bas gitarist Tom Kennedy beraber çıktığı turne kapsamında, 22 Ekim'de Türk seyircisinin karşısına çıkıyor.

Dave Weckl & Tom Kennedy Project, saksafonda Eric Marienthal ve klavyede Stu Mindeman'ın eşlik etmesiyle müzikseverleri, Epifoni organizasyonuyla yüzde 100 Müzik katkılarıyla IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde ağırlayacak.???????

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CAN DALTON KİMDİR? Can Dalton hangi çete? Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title